كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القائمة الوطنية بالعراق "علاوي" يقدم استقالته من البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس القائمة الوطنية العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مساء الجمعة، تقديم استقالته من البرلمان العراقي.

واستقال زعيم ائتلاف الوطنية من عضوية مجلس النواب العراقي، نتيجة فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وكان أياد علاوي قد ادى بتاريخ (6 نوفمبر 2018) اليمين الدستوري أمام مجلس النواب العراقي.