“المركاتو” الشتوي.. البزغودي سادس انتدابات اتحاد طنجة

عائشة مجيب- صحافية متدربة

وقع اللاعب ابراهيم البزغودي في صفوف فريق اتحاد طنجة، لمدة موسم ونصف، خلال الانتقالات الشتوية الحالية قادما من يوسفية برشيد.

وأعلنت ادارة “فارس البوغاز” عن حسمها لصفقة البزغودي خلال هذا الميركاتو الشتوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فاسيبوك”.

ويعتبر متوسط الميدان الهجومي البزغودي سادس انتدابات الفريق الطنجاوي، خلال “ميركاتو” الشتاء، بعد تعاقد المكتب المسير لـ”فارس البوغاز” مع اللاعب البرتغالي كارلوس فورتيز على سبيل الإعارة من فريق كاريوفا الروماني، والمهاجم توفيق ايجروتن قادما من نهضة بركان، ومحمد الشيبي وعبد الغني المعاوي، وسفيان المودن.

يشار إلى أن الوافد الجديد جاور مجموعة من الفرق الوطنية أبرزها أولمبيك خريبكة، يوسفية برشيد، والجيش الملكي.