عائشة مجيب- صحافية متدربة
وقع اللاعب ابراهيم البزغودي في صفوف فريق اتحاد طنجة، لمدة موسم ونصف، خلال الانتقالات الشتوية الحالية قادما من يوسفية برشيد.
وأعلنت ادارة “فارس البوغاز” عن حسمها لصفقة البزغودي خلال هذا الميركاتو الشتوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فاسيبوك”.
ويعتبر متوسط الميدان الهجومي البزغودي سادس انتدابات الفريق الطنجاوي، خلال “ميركاتو” الشتاء، بعد تعاقد المكتب المسير لـ”فارس البوغاز” مع اللاعب البرتغالي كارلوس فورتيز على سبيل الإعارة من فريق كاريوفا الروماني، والمهاجم توفيق ايجروتن قادما من نهضة بركان، ومحمد الشيبي وعبد الغني المعاوي، وسفيان المودن.
يشار إلى أن الوافد الجديد جاور مجموعة من الفرق الوطنية أبرزها أولمبيك خريبكة، يوسفية برشيد، والجيش الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر “المركاتو” الشتوي.. البزغودي سادس انتدابات اتحاد طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.