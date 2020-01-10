احتجاجا على وضعية الفريق.. جمهور الحسنية ينظم مسيرة احتجاجية غدا السبت

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عائشة مجيب- صحافية متدربة
ينظم فصيلا “إيمازيغن” و”ريد ريبلز” المساندان لفريق حسنية أگادير، وقفة احتجاجية غدا السبت، أمام مقر النادي على الساعة الثالثة بعد الزوال، احتجاجا على الوضع المتردي الذي يعيشه الفريق.
وتهدف هذه المسيرة الاحتجاجية لمحاربة الفساد الإداري والتسييري والمطالبة برحيل المدرب محمد فاخر، حسب ما جاء في بلاغ مشترك للفصيلين المساندين لـ”غزالة سوس”.
وخرج الفصيلان بمجموعة من القرارات خلال اجتماعهم أمس الخميس، على رأسها رحيل فاخر بشكل آني ومستعجل، بالإضافة للكاتب العام والكاتبة الإدارية.
يذكر أن الفريق السوسي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 9 نقاط، مناصفة مع اتحاد طنجة، جمعها الفريق من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 6 مناسبات.
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