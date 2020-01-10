شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين في قوات الباسيج، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعدد من الشركات.

وقال وزير الخزانة “ستيفن منوشين” في مؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمراً، بإضافة مسؤولين كبار إلى قائمة العقوبات ضد إيران، من بينهم مسؤول رفيع المستوى ببرنامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف وزير الخزانة أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية حتى تتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية ناجحة وحالت دون وصول مليارات الدولارات إلى إيران.

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وفي السياق، ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات تشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين، مشيراً إلى أنها تستهدف “قلب أجهزة الأمن الإيرانية”.