شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل ترامب» أمام «الشيوخ».. الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، إن المجلس يستعد لإرسال مواد لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بعد فشله في تأمين أي تنازلات في محاكمة المجلس من جانب الجمهوريين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسي قولها في رسالة للديمقراطيين بمجلس النواب اليوم الجمعة: "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يستعد لطرح قرار في الأسبوع المقبل لتعيين مدراء وإرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ".

وأضافت بيلوسي: "سوف أتشاور معكم في اجتماع بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل حول كيفية المضي قدمًا ".