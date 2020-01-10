شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل ترامب» أمام «الشيوخ».. الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسي قولها في رسالة للديمقراطيين بمجلس النواب اليوم الجمعة: "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يستعد لطرح قرار في الأسبوع المقبل لتعيين مدراء وإرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ".
وأضافت بيلوسي: "سوف أتشاور معكم في اجتماع بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل حول كيفية المضي قدمًا ".
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