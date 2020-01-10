شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: المدمرة الأمريكية انتهكت معايير الملاحة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفينة البحرية الأمريكية قطعت مسار السفينة الروسية في تصرف "غير احترافي" و"انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية".
كان الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين قد قال في بيان اليوم الجمعة إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من المدمرة الأمريكية فراجوت التي أطلقت خمسة أصوات تحذيرية وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: المدمرة الأمريكية انتهكت معايير الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.