شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: المدمرة الأمريكية انتهكت معايير الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

نفت موسكو، اليوم الجمعة، أن تكون إحدى سفنها اقتربت بشكل خطير من مدمرة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب أمس، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفينة البحرية الأمريكية قطعت مسار السفينة الروسية في تصرف "غير احترافي" و"انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية".

كان الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين قد قال في بيان اليوم الجمعة إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من المدمرة الأمريكية فراجوت التي أطلقت خمسة أصوات تحذيرية وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.