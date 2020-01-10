البنتاجون يتهم سفينة روسية بتصرف "عدائي".. وموسكو تنفي

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، البحرية الروسية، بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها أن تصطدم بسفينة حربية أمريكية، وهو ما نفته موسكو.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، الذي نشر تسجيلا مصورا للحادثة: "تجاهلت السفينة الروسية طلقات صوتية تحذيرية أطلقتها المدمرة (يو إس إس فاراغوت)، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها متجنبة تصادما وشيكا".

وأضاف: "في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

ويظهر الفيديو السفينة الروسية وهي تقترب بسرعة من مؤخرة السفينة الحربية الأمريكية التي يبلغ طولها 510 أقدام (155 مترا).

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واستمرت السفينة الروسية بالاقتراب إلى حد أنها باتت على بعد عشرات الأمتار من فاراغوت التي أطلقت عدة طلقات صوتية تجاهلها قبطان السفينة الروسية، وهي إشارات التحذير البحرية من خطر وقوع اصطدام.

وأكد البيان الأمريكي: "رفضت السفينة الروسية الامتثال في البداية لكنها غيرت مسارها في النهاية وابتعدت السفينتان عن بعضهما البعض".

وفاراغوت موجودة في المنطقة كجزء من مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس إبراهام لينكولن) التي نُشرت أواخر العام الماضي في الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع إيران.

من جهتها نقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن موسكو نفت أن تكون إحدى سفنها اقتربت بشكل خطير من مدمرة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة البحرية الأمريكية قطعت مسار السفينة الروسية في تصرف "غير احترافي" و"انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية".