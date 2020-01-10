الأمين العام لحلف الاطلسي يؤيد فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج

علن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الجمعة أن ليس لديه أي سبب للتشكيك في تقارير صادرة عن عواصم غربية ترجح فرضية سقوط طائرة أوكرانية بصاروخ إيراني ما أدى إلى مقتل 176 شخصا.

وأعلنت كل من بريطانيا وكندا --التي قُتل 63 من مواطنيها في الكارثة -- أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران أَسقطت بصاروخ طائرة الخطوط الأوكرانية الدولية من طراز بوينغ 737 ربما عن طريق الخطأ، وهو ما تنفيه طهران.

وقال ينس ستولتنبرغ "لن أخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخباراتية لكن ما يمكن أن أقوله هو أن ليس لدينا أي سبب يدعو لعدم تصديق التقارير التي شاهدناها من مختلف عواصم دول حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "لقد عبروا عن القلق إزاء معلومات تشير إلى أن الطائرة ربما أُسقطت بمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية".

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وضم ستولتنبرغ صوته إلى الدعوات الدولية المتزايدة المطالبة بتحقيق دقيق في كارثة الأربعاء التي وقعت بعد ساعات على ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قاعدتين في العراق ينتشر فيهما قوات أميركية، ردا على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال إن فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ "هي السبب بالتحديد لحاجتنا إلى تحقيق دقيق. لهذا السبب بالتحديد نحتاج إلى إثبات كل الحقائق ولذا من المهم أن يكون لدينا تعاون كامل من الجانب الإيراني في مثل هذا التحقيق".

وكان ستولتنبرغ يتحدث لدى انضمامه إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمحادثات طارئة ردا على الأزمة الإيرانية، رغم تراجع المخاوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع الأسبوع.