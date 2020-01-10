بيلوسي سترسل مادتي عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ "الأسبوع المقبل"

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة أنها تعتزم إرسال مادتي عزل دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، واضعة حدا لأزمة مع الجمهوريين حول إجراءات محاكمة الرئيس.
وقالت في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديموقراطي "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزا كي يرسل إلى المجلس الاسبوع المقبل قرارا بتعيين مدراء وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ". وقالت بيلوسي التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتجاهل دعواتها ل"محاكمة عادلة" ومنها التزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، إنها ستجري مشاورات مع الديموقراطيين الثلاثاء حول سبل المضي قدما".
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