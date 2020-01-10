شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020 قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على إيران؛ نتيجة هجومها على القوات الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.

وأضاف منوتشين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع وزير الخارجية مايك بومبيو: ”نعلن عقوبات إضافية على النظام الإيراني“.‎ ولفت إلى أن ”العقوبات تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى“، كما تشمل شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم في العراق

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