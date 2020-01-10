عقوبات أمريكية إضافية على الصناعات الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية. وتشمل تلك العقوبات مصنعي الحديد والصلب، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخى الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.
وأضاف منوشين في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات تستهدف أيضا قطاعات التشييد والمنسوجات والتعدين، إلى جانب 17 شركة ومؤسسة لصناعة الصلب في إيران، مبينا أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على 8 من كبار المسؤولين الإيرانيين، وذلك في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى وقف الأنشطة الإرهابية لإيران. (08)
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