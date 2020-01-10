«بعد التنحي عن العائلة الملكية» .. ثروة هاري وميغان تصبح 45 مليون دولار

بعد إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل تنحيهما عن أدوارهما الملكية ، سلّطت الصحافة البريطانية والعالمية الضوء على ما أصبح عليه حجم ثروة الأمير وزوجته.
ووفقاً لعدد من التقارير الصحافية، فإن ثروة الأمير هاري تبلغ نحو 40 مليون دولار، جزء منها يعود إلى الأموال التي تركتها له والدته، الأميرة الراحلة ديانا، إلى جانب ما ادخره من راتبه السابق كنقيب في الجيش البريطاني، إذ كان يربح ما بين 50 ألفاً و53 ألف دولار في السنة.
في المقابل، قدّر موقع People الأميركي ثروة ماركل بحوالي 5 ملايين دولار، وهي قيمة ما حصلت عليه بعد دورها في مسلسل "سوتس" وبعض الأعمال التمثيلية الأخرى.
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