أكد وزير البيئة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​فادي جريصاتي​، في تصريح تلفزيوني، "عدم وجود حل لمعالجة ازمة ​النفايات​ في ​الشمال​، ولا يمكن الوصول الى حل ان لم يتم إيجاد موقع، وعندما يتم التوافق بين الاقضية على موقع معين تبدأ المعالجة بالمعمل او المطمر وتبدأ كافة الاجراءات لحل هذه الازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: يجب التوافق بين الاقضية على موقع معين للبدأ بمعالجة ازمة النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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