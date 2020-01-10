جبق: كل الأدوية في لبنان مؤمنة ولدينا مشكلة بالمعدات والمستلزمات الطبية

أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، أنّ "​الأدوية​ تؤمّن إلى المستشفيات والمرضى بشكل طبيعي، وكلّ الأدوية في ​لبنان​ مؤمّنة، بفضل الحل الّذي وُضع مع حاكم "​مصرف لبنان​".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "لدينا مشكلة بالمعدّات والمستلزمات الطبيّة"، مبيّنًا أنّ "هناك شركات عدّة تأمن المستلزمات كما تمّ الاتفاق مع "مصرف لبنان"، لكن بادرت بعض الشركات إلى رفع السعر، والمشكلة هي في الجهة الّتي يجب أن تتحمّل فرق السعر، فهل هو المريض أو المستشفى؟".

وشدّد جبق على أنّه "إذا بقيت الإمكانات تنحدر، فنحن ذاهبون إلى مشكلة جديّة، وعندها يصبح الإختيار للقيام بعمليّة جراحيّة محدودًا"، لافتًا إلى أنّه "عندما تقرّ ​الموازنة​، سيحصل بعض الإنفراج". وذكر أنّ "حتّى للآن ليس لدي أي شكوى بأنّ اللقاحات غير موجودة".