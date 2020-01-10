خريس: الدولة تنهار شيئا فشيئاً ونأمل أن تكون الأيام القادمة أيام حسم لا نوم

أكد النائب ​علي خريس​ أننا في وضع لا نحسد عليه وفي وضع دقيق وحرج ونرى ​الدولة​ بأم العين تنهار شيئا فشيئا، لذا على حكومة ​تصريف الأعمال​ أن لا تتنحى جانبا بل عليها القيام بكامل دورها وواجبها فبإمكانها أن تجتمع خاصة أننا في مرحلة صعبة على المستوى المعيشي والاقتصادي والمالي.

وسال خريس خلال حفل تأبيني في بلدة يانوح، "أين هي الاجتماعات الاستثنائية وأين اللجان و​حالات​ الطوارئ الاقتصادية والمالية لمعالجة كل الأمور التي تواجه البلد وهل يجب أن نبقى في فراغ؟ ومن يضع حد لكل هذه الأمور، لافتا الى أن الخطوة الأولى تكون بتشكيل ​الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، وكفانا استهتار ب​الشعب اللبناني​ وكفانا اهانات، فاقتصادنا وماليتنا تنهار، والمطلوب من المسؤولين التنازل قليلا فالمنطقة تغلي، خصوصا بعدما حدث منذ أيام من استهداف أميركي ل​سليماني​ والمهندس وسط تهديدات يومية من ​العدو الاسرائيلي​ الذي يسرق ​الغاز​ والنفط في المقابل لا تزال حكومة تصريف الأعمال غائبة عن السمع ورئيس الحكومة المكلف غير قادر على تشكيلها، لذلك رحمة بهذا الشعب نأمل أن تكون الأيام القليلة القادمة أيام حسم لكل المسائل لا أيام نوم".

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