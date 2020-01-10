حراك النبطية وكفررمان نفذ اعتصاما احتجاجا على تقنين الكهرباء بالمنطقة

نفّذ حراك النبطية وكفررمان اعتصامًا احتجاجيًّا على تقنين الكهرباء أمام ساحة الحراك في النبطية، رَفع خلالها المحتجّون شعارات "مدينة النبطية تترحم على حسن كامل الصباح"، "لا لاحتكار الطاقة"، "فاتورة كهرباء في وكهرباء ما في".
وطالب المحتجون، المعنيّين بـ"وضع حدّ لهذه الأزمة"، ودعوا الأهالي إلى "العودة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم"، مؤكّدين أنّ "الثورة اليوم انطلقت، وهي ثورة جياع فالجوع سيدفع بكلّ الناس للشارع مجدّدًا". بعدها، انطلق المعتصمون في مسيرة باتجاه تمثال حسن كامل الصباح، حيث أضاؤوا الشموع في خطوة اعتراضيّة على غياب الكهرباء عن مدينة مخترع الكهرباء.
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