إدارة السير ردت على إخبار عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك

ردت هيئة إدارة السير على "إخبار عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك"،مشيرةً إلى أنه المادة السادسة من النظام العام للوقوف على جوانب الطرق نصت على ما يلي: "تسدد البدلات المستحقة غير المدفوعة من خلال أي عداد وقوف، أو في أحد مراكز Libanpost أو OMT أو PayOnline".

وفي بيان لها، أكدت هيئة السير على أن "​البلدية​ تحصل على البدلات المستحقة وغير المدفوعة عبر إرسال قرص مدمج كل 15 يوما إلى ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ لتدوين المعلومات الموجودة فيه لدى سجلات ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات بحيث يمنع إجراء معاملة دفع رسوم سير سنوية، كما سائر المعاملات الأخرى".

وأشارت الهيئة إلى أنها "تزود المواطنين بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تسهل عليهم إتمام معاملاتهم لديها بالسرعة ووفق مقتضيات القانون"، وان الهيئة "سوف تقدم جوابها في القريب العاجل الى ​النيابة العامة المالية​، حيث ستتقدم بطلب بنتيجة إهمال الإخبار موضوع ردنا وعدم الأخذ به للمغالطات والمخالفات الذي تضمنها، فضلا عن عدم صحته وعدم قانونيته".

