الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مهم جدا وإدخال أي تعديل عليه سيحدث ضرراً

أكد مسؤول ​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، في ختام اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، ان "​الاتفاق النووي الإيراني​ مهم جدا وإدخال أي تعديل عليه سيحدث ضررا"، داعياً "​طهران​ للالتزام ببنود الاتفاق مع تأكيده ان الاتحاد يلتزم بكافة بنوده"، مطالباً بـ"خفض التصعيد وضبط النفس بين ​واشنطن​ وطهران"، كاشفاً ان وزراء خارجية الاتحاد كلفوه بإجراء حوار لخفض التصعيد ب​الشرق الأوسط​".

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