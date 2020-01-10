ملك الأردن يبدأ الثلثاء المقبل جولة عمل تشمل بلجيكا وفرنسا

أعلن الديوان الملكي ​الأردن​ي أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ يبدأ يوم الثلثاء المقبل، جولة عمل تشمل كلًّا من العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، ومدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية ​باريس​".

وأوضحت في بيان، أنّ "ملك الأردن يعقد في بروكسل المحطة الأولى في جولته، لقاءً مع ملك ​بلجيكا​ فيليب، حيث يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميًّا ودوليًّا. كما يلتقي مع رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، والأمين العام لمنظمة "​حلف شمال الأطلسي​ (الناتو)" ​ينس ستولتنبرغ​، وأعضاء مجلس حلف الناتو".

وبيّن الديوان أنّ "في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يلقي الملك الأردني خطابًا أمام ​البرلمان الأوروبي​، يتناول أبرز التطورات الإقليميّة والدوليّة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميَّين. كما يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ​أورسولا فون دير لاين​، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".

وذكر أنّ "الملك يختتم جولته في زيارة للعاصمة باريس، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تركّز على العلاقات الثنائيّة وآليّات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدّات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة".