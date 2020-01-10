ملك الأردن يبدأ الثلثاء المقبل جولة عمل تشمل بلجيكا وفرنسا

أعلن الديوان الملكي الأردني أنّ "ملك الأردن عبدالله الثاني يبدأ يوم الثلثاء المقبل، جولة عمل تشمل كلًّا من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية باريس".
وأوضحت في بيان، أنّ "ملك الأردن يعقد في بروكسل المحطة الأولى في جولته، لقاءً مع ملك بلجيكا فيليب، حيث يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميًّا ودوليًّا. كما يلتقي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لمنظمة "حلف شمال الأطلسي (الناتو)" ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس حلف الناتو".
وبيّن الديوان أنّ "في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يلقي الملك الأردني خطابًا أمام البرلمان الأوروبي، يتناول أبرز التطورات الإقليميّة والدوليّة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميَّين. كما يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".
وذكر أنّ "الملك يختتم جولته في زيارة للعاصمة باريس، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركّز على العلاقات الثنائيّة وآليّات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدّات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة".
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