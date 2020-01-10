طيران الخليج البحريني يغير مسار رحلاته لتجنب أجواء إيران كإجراء احترازي

أعلن ​طيران الخليج​ البحريني "تغير مسار رحلاته لتجنب أجواء ​إيران​ كإجراء احترازي، وذلك بعد ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة". وتأتي هذه الاجراءات بعد اقدام ​الحرس الثوري الايراني​ على اطلاق عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها عدد من القواعد الاميركية في ​العراق​".

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