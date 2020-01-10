سلطات هونغ كونغ تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت السلطات في ​هونغ كونغ​ رعاياها من "السفر إلى ​إيران​، نظراً للتوتر الحاصل في المنطقة". وتأتي هذه التصريحات بعد اقدام ​الحرس الثوري الايراني​ على اطلاق عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها عدد من القواعد الاميركية في ​العراق​".

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