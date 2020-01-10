خارجية روسيا لأوكرانيا:للاعتراف بأن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل روسيتان

جددت ​وزارة الخارجية الروسية​، دعوة ​موسكو​ ل​أوكرانيا​ للاعتراف بواقع انتماء شبه جزيرة ​القرم​ ومدينة سيفاستوبل ل​روسيا​.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت مذكرة احتجاج جديدة من وزارة الخارجية الأوكرانية، على خلفية حضور الرئيس ​فلاديمير بوتين​، ​مناورات​ الأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود، التي جرت في حوض البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكد البيان على أن "هذه المذكرة، شأنها شأن المذكرات الأخرى، التي تردنا من هذا النوع، أعادتها وزارة الخارجية الروسية إلى الجانب الأوكراني دون الاطلاع عليها بسبب عدم وجود أسباب للاحتجاج"، داعياً الجانب الأوكراني "لقبول واقع انتماء شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل إلى روسيا الاتحادية".

تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، أصبح إقليما روسيا بموجب نتائج استفتاء جرى يوم 16 آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل.

