أعلنت المحكمة العليا الهندية، أن قطع الإنترنت من قبل الحكومة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها كان غير دستوري.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت حظرا على الاتصالات عبر الإنترنت في آب الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء.
وأكدت المحكمة أن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الهندية تقطع الإنترنت عن "كشمير" والمحكمة العليا ترفض القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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