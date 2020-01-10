الدفاع الروسية: المدمرة الأميركية خرقت القواعد الدولية وطاقم سفينتنا تصرف باحترافية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة الأميركية هي من انتهك قواعد منع التصادم بشكل صارخ.
اضاف بيان الوزارة "مدمرة القوات البحرية الأميركية التي كانت شمالي السفينة العسكرية الروسية المتجهة إلى الأمام، هي من انتهك بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع تصادم السفن في البحر".
وتابعت الوزارة "تصريح ممثلي الأسطول الخامس للقوات البحرية الأميركية حول التقارب الخطر المزعوم للسفينة الروسية من مدمرة "فاراغوت" في بحر العرب لا تتوافق مع الحقيقة".
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