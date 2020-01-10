"روسيا اليوم": قوات "الجيش الوطني الليبي" تسيطر على جزيرة الفحم

أفاد مصدر ​عسكري​ ليبي لـ"روسيا اليوم" أن قوات "​الجيش الوطني​ الليبي" سيطرت على جزيرة الفحم، وذلك ضمن عملية تقدمها المتواصلة باتجاه منطقة أبو سليم، إحدى أكبر المناطق بالعاصمة الليبية ​طرابلس​.

واشتدت حدة المعارك بين "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير ​خليفة حفتر​، والقوات التابعة ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس)، بعد إعلان حفتر، بدء "المرحلة الحاسمة" في الهجوم الذي تشنه قواته على العاصمة.

