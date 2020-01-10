"روسيا اليوم": قوات "الجيش الوطني الليبي" تسيطر على جزيرة الفحم

أفاد مصدر عسكري ليبي لـ"روسيا اليوم" أن قوات "الجيش الوطني الليبي" سيطرت على جزيرة الفحم، وذلك ضمن عملية تقدمها المتواصلة باتجاه منطقة أبو سليم، إحدى أكبر المناطق بالعاصمة الليبية طرابلس.
واشتدت حدة المعارك بين "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس)، بعد إعلان حفتر، بدء "المرحلة الحاسمة" في الهجوم الذي تشنه قواته على العاصمة.
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