تصفيات “مونديال” الهند 2020.. المنتخب النسوي يدك شباك مضيفه دجيبوتي بسباعية

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة، بانتصار عريض اليوم الجمعة، قوامه سبعة أهداف دون رد، من أرض مضيفه منتخب دجيبوتي، وذلك برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، الهند 2020.

ولم تمهل العناصر الوطنية نظيرتها من دجوبيتي أكثر من 4 دقائق على بداية المباراة، لافتتاح حصة التسجيل بواسطة اللاعبة هاجر الرقاص، ثم ضاعفت زميلتها سلمى التمار النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 17، وبعدها بعشر دقائق وقعت أميمة حدية ثالث الأهداف، فيما أحرزت هاجر جبيلو الهدف الرابع دقيقة قبل نهاية زمن الشوط الأول الأصلي.

وسجلت سلمى ستيتن، اسمها ضمن خانة الهدافات، بإحرازها خامس الأهداف خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 55، ثم أضافت خولة كنية الهدف السادس مع حلول الدقيقة 89، قبل أن تختتم دقيقة بعد ذلك وصال النصيري الحصة بهدف سابع.

ومكن هذا الانتصار المستحق العناصر الوطنية، من وضع القدم الأولى في الدور القادم، علما أن لقاء الإياب سيقام يوم 24 يناير الجاري.