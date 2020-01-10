أصدر الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، عفوا على 265 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وقال بلاغ لوزارة العدل، إن العفو الملكي، جاء بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وأوضح البلاغ، أن الملك أبى إلا أن “يسبغ عفوه الكريم على ثمانية نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية شاركن في الدورة الخامسة من برنامج “مصالحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر عفو ملكي عن 265 شخصا بينهم ثمانية نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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