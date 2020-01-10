تعادل مع شبيبة القبائل.. الرجاء يعود بنقطة ثمينة من الجزائر

عاد فريق الرجاء الرياضي مساء اليوم الجمعة، بنقطة ثمينة من أرض مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تعادل معه بدون أهداف، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجولة الأولى من المواجهة التي يحتضنها ملعب 1 نونبر بمدينة تيزي وزو الجزائرية، ويديرها الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا، مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل من الفريقين.

وكانت أبرز محاولة من الفريق الجزائري في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من اللاعب توفيق عدادي، تصدى لها بنجاح أنس الزنيتي حامي عرين النسور الأخضر، بينما شكلت رأسية الليبي سند الورفلي عند الدقيقة 30، وتسديدة فابريس نغوما في الدقيقة 42، أخطر محاولات الرجاء في الـ45 دقيقة الأولى للقاء.

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وأتيحت لممثل كرة القدم الوطنية خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 65 فرصة محققة لافتتاح حصة التسجيل، غير أن القائد محسن متولي فشل في ترجمة انفراده بحارس شبيبة القبائل، بينما لم تشكل محاولات صاحب الأرض اي خطورة حقيقية على الزنيتي، لتعلن صافرة هاكيزيمانا عن نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وارتقى الرجاء مؤقتا بفضل هذا التعادل، إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مناصفة مع الترجي التونسي الذي سيحل ضيفا غدا السبت، على فيتا كلوب الكونغولي متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، بينما يأتي شبيبة القبائل ثالث بـ4 نقاط.