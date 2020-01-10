طالبة جامعية تفلت من محاولة اغتصاب.. قاومت وحشا آدميا تسبب في قطع عصب يديها- التفاصيل

تمكنت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي للقليعة، ليلة أمس الخميس، من اعتقال الوحش الآدمي المتورط في محاولة اختطاف، واغتصاب طالبة جامعية تحت التهديد بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير ضواحي إنزكان.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطالبة الجامعية، التي تتابع دراستها في شعبة اللغة الأنجليزية في كلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، تمكنت من الإفلات من الاغتصاب، بعدما تم إنقاذها من طرف المارة؛ بعدما أثار انتباههم صراخها، وتوسلاتها للمعني بالأمر.

وفي تفاصيل الحادث، أن الشابة العشرينية، والتي تعمل، ليلا، في أحد معامل السمك، لإعالة أسرتها، اعترض طريقها، بعد انتهائها من عملها في الساعات الأولى من أول أمس الأربعاء، شاب في العشرينات من عمره، واقتادها بالقوة إلى إحدى الغابات، لاغتصابها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، حاول اغتصابها بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلا أنها قاومته بشراسة، ما تسبب في قطع عصب يديها، وأثار ذلك انتباه المارة، الذين لم يترددوا في إنقاذ حياتها.