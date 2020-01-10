نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 19) هبوعيل نوف هجليل (2-1) أخاء الناصرة الوحدة كفر قاسم (0-3) أبناء سخنين هبوعيل أم الفحم (3-2) هبوعيل بيتح تيكفا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 15) شمشون كفر قاسم (1-0) هبوعيل أزور الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 15) النادي الرياضي الطيرة (1-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء النادي الرياضي دبورية (1-0) هبوعيل مجدال هعيمك هبوعيل باقة الغربية (1-1) هبوعيل كفر كنا مكابي طمرة (0-0) هبوعيل إكسال الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 17) هبوعيل كفر قاسم (0-2) شباب الطيبة بيتار بيتح تيكفا (1-4) أبناء يافا شمشون أبناء الطيبة (2-1) بيتار رمات غان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 17) النادي الرياضي شيكون هميزراح (8-0) شباب رهط هبوعيل يروحام (1-0) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 17) أبناء طوبا (1-0) أبناء الجولان والجليل اتحاد أبناء مجد الكروم (1-0) مكابي معلوت ترشيحا شباب كفر كنا (4-1) بيتار نهاريا Advertisements أبناء كابول (0-0) أخاء عكا شباب سخنين (2-1) النهضة الناصرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 17) أبناء كفر قرع (3-0) هبوعيل بيت شان أخاء إكسال (3-2) النادي الرياضي بردس حنا هبوعيل رموت منشيه (2-8) أبناء الرينة مكابي نافيه شأنان (5-0) هبوعيل صندلة مكابي أم الفحم (0-2) أبناء مصمص الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 16) هبوعيل أور عكيفا (2-1) مكابي عسفيا هبوعيل يوكنعام (0-2) أبناء جسر الزرقاء هبوعيل دالية الكرمل (5-1) بيتار كريات آتا مكابي بركاي (0-4) أبناء قلنسوة الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 14) أبناء كفر ياسيف (0-2) هبوعيل عرابة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 14) هبوعيل صفد (1-5) مكابي الأخوة شعب الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 16) نادي كرة قدم بئر السبع (5-1) شباب اللقية عيروني بيت شيمش (3-0) شباب الهواشلة مكابي حورة (2-2) هبوعيل سديروت هبوعيل شقيب السلام (0-3) مكابي عراد هبوعيل رهط (2-8) هبوعيل مرحافيم

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