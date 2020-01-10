قائمة "الإسلامية": عباس أولا وطه ثانيًا والخرومي يفوز على أبو عرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختارت الحركة الإسلامية، اليوم الجمعة، قائمة مرشحيها ضمن القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ٢٣، وذلك خلال المؤتمر العام الثالث والعشرين للحركة الذي عقد في قاعة أغادير في مدينة الطيرة.
وأقر أعضاء المؤتمر ترشيح عباس منصور على رأس قائمة الحركة، حيث أيد ترشيحه ٩١٪ من الأعضاء، فيما تم إقرار ترشيح وليد طه في المقعد الثاني (٩٥٪).
في حين، تفوق سعد الخرومي على طلب أبو عرار في المنافسة على المقعد الثالث بفارث ثلاثة أصوات، بواقع ١٤٧ للأول و١٤٤ للأخير. وأقر المؤتمر ترشيح إيمان خطيب ياسين في المقعد الرابع، حيث حصلت على تأييد ٩٣٪ من الأعضاء.
يشار إلى أن الحركة الإسلامية فرع الطيبة قد تغيّبت للمرة الأولى عن المؤتمر العام للحركة الإسلامية، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحركة الإسلامية في المدينة، خالد عازم، تجميد العمل القطري لفرع الطيبة، بعد إشكالية التناوب التي أطاحت بعبد الحكيم حاج يحيى.
وحضر المئات من أعضاء المؤتمر العام للحركة من الجليل والمثلث والنقب، وقيادات الحركة الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس الحركة، الشيخ حماد أبو دعابس، والنائب منصور عباس، والشيخ صفوت فريج، ورئيس المؤتمر العام غازي عيسى، ورئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، ورؤساء الجمعيات الفاعلة في الحركة، ومرشحي الحركة، إضافة إلى النواب السابقين عبد المالك دهامشة وإبراهيم صرصور، ومسعود غنايم.
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