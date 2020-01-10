الأردن تستعيد أقدم قطعة شطرنج في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّر عالم الآثار الكندي جون أوليسون، أن يعيد أقدم قطعة شطرنج أثرية في العالم إلى الأردن، بعد أن احتفظ فيها منذ عثر عليها عام 1991 خلال تنقيبه في منطقة الحميمة التابعة لمحافظة العقبة (جنوب البلاد).

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم، الجمعة، أنّ العالم الكنديّ قد ردّ على دائرة الآثار العامة (حكومية)، مبيّنةً أنّ من المحتمل أيضًا أن يعيد إلى جانبها قطعتي شطرنج تم العثور عليهما خلال عملية تنقيب في حسبان (جنوب عمان) ووادي فينان (جنوب البحر الميت)، ويعود تاريخهما إلى القرن الثالث عشر.

ووفق ما أورده عالم الآثار الناشط في جامعة فيكتوريا الكندية، في رده على مخاطبة دائرة الآثار، فإن "القطعة من الحجر الرملي، وهي أول قطعة شطرنج موثقة في العالم من خلال الحفريات الأثرية".

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وأشار أوليسون إلى أنها "من تصميم إسلامي مُبكر نموذجي، ومؤرخة بين الفترة 680-749 ميلاديًا"، وهي الفترة التي كانت الأسرة العباسية تقيم فيها بالحميمة.

ونقلت الوكالة الأردنية، عن مديرة المتاحف والتوعية الأثرية في دائرة الآثار العامة، سامية خوري، قولها بخصوص كيفية خروج القطعة من الأردن، إن "هناك نظاما في دائرة الآثار قبل عام 2000، يسمى نظام القسمة".

وأضافت أنه بموجب النظام المذكور، والذي جرى إلغاؤه، يتم إعطاء الحق للبعثات الأجنبية التي تنقب عن الآثار في الأردن، بإخراج نصف المكتشفات الأثرية، لإجراء الدراسات والبحوث عليها في الجامعات العالمية، أما النصف الآخر فتعود ملكيته لدائرة الآثار العامة.