أبناء سخنين يفوز ويواصل زحفه نحو القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا على شقيقه الوحدة كفر قاسم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور المئات من مشجعي الفريقين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 افتتح اللاعب ساري فلاح باب التسجيل من ضربة جزاء، ثم في الدقيقة 75 أضاف اللاعب أسامة خلايلة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 87 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء أخرى لصالح الفريق السخنيني ليترجمها اللاعب، فراس مغربي، لهدف ثالث.
وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل تل أبيب يوم الأربعاء القادم ضمن ثمن نهائي كأس الدولة، ليلاقي بعدها نظيره هبوعيل عكا يوم 20 من الشهر الجاري.
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