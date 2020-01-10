جريمة مروعة.. ميليشيا الحوثي تقتل شاباً أثناء أدائه صلاة الجمعة في الحديدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة بشعة وذلك بإطلاقها النيران على المصلين في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، حيث اغتالت الشاب اليمني عبدالله سعد قبيع، أثناء أدائه صلاة الجمعة. وأوضحت مصادر أنه أثناء سماع خطبة الجمعة أطلقت الميليشيات النيران على المصلين، وأصيب الشاب برصاصة أدت لوفاته على الفور.

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