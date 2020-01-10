شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصًا في انفجار داخل مسجد جنوب غربي باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:04 مساءً, 10 يناير 2020 م المناطق _ إسلام أباد لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم بينهم ضابط كبير في الشرطة، وأصيب 19 بجروح إثر انفجار وقع اليوم داخل مسجد في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار وقع أثناء أداء صلاة المغرب في المسجد، وأن بين القتلى نائب مدير شرطة كويتا حجي أمان الله، مضيفًا أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن تواصل التحقيق، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

من جهة أخرى، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار المسؤولين التفجير وعدّوه عملاً إرهابيًا جبانًا.

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