شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على إيران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:20 مساءً, 10 يناير 2020 م
المناطق _ وكالات
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يعمل في قطاعات البناء أو التصنيع أو المنسوجات أو التعدين في الاقتصاد الإيراني، أو أي شخص يساعد أولئك الذين يشاركون في هذا السلوك الخاضع للعقوبة.
وحمّل الرئيس الأمريكي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن الهجمات ضد أفراد ومصالح الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن فرض العقوبات على النظام الإيراني جاء لحرمان إيران من الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، والتي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ، والإرهاب والشبكات الإرهابية، وتعزيز النفوذ الإقليمي الخبيث.
وأكد ترامب في بيان صادر من البيت الأبيض اليوم، أنه سيكون لهذه العقوبات تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، إذ يجيز فرض عقوبات ثانوية قوية على المؤسسات المالية الأجنبية.
وقال: “لا تزال إيران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، ولقد هدد النظام الإيراني أعضاء الخدمة العسكرية للولايات المتحدة والدبلوماسيين والمدنيين، وكذلك المواطنين ومصالح حلفائنا وشركائنا، من خلال القوة العسكرية ومجموعات التوكيل”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، ستواصل مواجهة سلوك النظام الإيراني المدمر والمزعزع للاستقرار، ولن تسمح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي.
وأوضح ترامب أن هذه العقوبات الاقتصادية العقابية ستظل قائمةً حتى يغير النظام الإيراني سلوكه، مجددًا التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يسعون إليه.
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