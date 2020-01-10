القضاء على اثنين من أقدم الإرهابيين شرق الجزائر

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، عن تمكن الجيش من القضاء على إرهابيين خطرين شرق البلاد، وهما من أقدم الإرهابيين الذين التحقوا بالجماعات المسلحة سنوات التسعينيات.

وذكر بيان الوزارة الجزائرية أن وحدة تابعة للجيش تمكنت "ظهر الجمعة إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدية الميلية في ولاية جيجل (شرق) من القضاء على إرهابيين خطرين"، وتم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و3 مخازن مملوءة ومنظارين ليلين وأغراض أخرى.

وكشف البيان عن هوية الإرهابيين المقضى عليهما، ويتعلق الأمر بـ: بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى "أبو عبيدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شرقي المكنى "إبراهيم أبو مسلم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وتعد عملية منطقة جيجل الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، حيث تمكن الجيش الجزائري، الأحد الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين آخرين في غابة "تاغزوت أحسن" بمحافظة تيبازة الواقعة غرب العاصمة بـ75 كيلومتراً.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً ذكرت فيه بأن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين بغابة "تاغزوت أحسن" بولاية تيبازة، ومكنت العملية من ضبط رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة.

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القضاء على 15 إرهابياً في 2019

في سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق، عن حصيلة عملياتها العسكرية في مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة لعام 2019، والتي وصفتها بـ"المعتبرة".

إذ تم القضاء على 15 إرهابياً وتوقيف 25 آخرين، بينما 44 إرهابياً أنفسهم للسلطات العسكرية، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية والعسكرية 245 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، كما تم تدمير 295 مخبأ للإرهابيين و9 ورشات لإعداد المتفجرات.

وعن حجم الأسلحة التي ضبطها الجيش الجزائري في 2019، فقد زصلت إلى 649 قطعة سلاح مختلفة، توزعت بين 116 كلاشنيكوف، 433 بندقية ، 32 مسدساً، 38 رشاشاً، 30 قاذف صواريخ.

وتم استرجاع 240 مخزن ذخيرة، و33 شريط ذخيرة، و193680 طلقة نارية من مختلف العيارات و1725 مقذوف، ودمّر 750 قنبلة تقليدية، وحجز 1891.4 كيلوجرام من المواد المتفجرة.

وشدد بيان وزارة الدفاع الجزائرية على أن الحصيلة تحققت "تنفيذاً لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم، بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها".

وأكد على أنها "تعكس إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد قواتنا المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني".