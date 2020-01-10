"قادر 2020".. مناورة شاملة تعزز جاهزية الجيش المصري

شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية، الجمعة، في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية ضمن تنفيذ المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020".

وتشارك في المناورة وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، والصاعقة والمظلات، وتتضمن عمليات تدريبية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر و الأبيض المتوسط .

وفي بيان للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أكد أنه من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة، بما يثبت قدرة القوات المسلحة المصرية على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن .

وتؤكد المناورة "قادر 2020" قوة وجاهزية الجيش المصري لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.





طمئنة و ردع

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وقال اللواء دكتور نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن "قادر 2020" التي ينفذها الجيش المصري على كافة محاور البلاد الاستراتيجية، رسالة ردع على كل المستويات لكل من يظن بشكل من الاشكال أنه قادر على يهدد أمن البلاد من قريب أو بعيد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن المناورة في المقام الأول تطمئن المصريين على أنفسهم ووطنهم وأمنهم الذي لن يستطيع أحد النيل منه.

وأشار إلى أن المناورة تؤكد قدرة مصر على حماية حدودها الاستراتيجية، سواء الحدود البرية أو البحرية، وكذلك حماية مصالحها في البحر المتوسط.

بدوره، قال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورة "قادر 2020"، التي تمتد لمسرح البحرين الأحمر والمتوسط إلى جانب الاتجاهات الاستراتيجية البرية، ومثلها من المناورات التي ترفع جاهزية الجيش وتؤكد استعداد البلاد لمواجهة أي خطر، تكون مُخططة مسبقًا، ويتم تعديل توقيت التنفيذ وفقًا للظروف التي تمر بها الدولة أو الإقليم.

وأوضح شهود، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن القوات المسلحة المصرية ذراع الشهب الذي يعلن ما بين حين وآخر أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي موقف في أي وقت.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الجيش المصري بهذه المناورات يرفع درجة الاطمئنان لدى المصريين، مؤكدا أن مصر لا تعادي أحدًا في أي مكان ولا تعادي دولًا أو كيانات.

وتابع حديثه قائلا:"نحن بلد لا نملك إلا الحب و السلام لكل العالم، ولكن يجب أن نكون دائمًا مستعدين لكل من يفكر من قريب أو بعيد أن يعتدي على الأرض أو العرض أو الدين.

وحذر اللواء ناجي شهود المصريين من مواقع التواصل الاجتماعي وما قد ينتشر بها من أنباء غير دقيقة وأن يثق كل مصري في بلده، مشددا على أن مصر في عهدها الحديث تأخذ قراراتها بنفسها، ولا تنفذ إلا ما يتوافق مع مصلحة المصريين والوطن فقط.