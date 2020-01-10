الأمن الوطني الأوكراني: نرجح إسقاط الطائرة بإيران بصاروخ أو عمل إرهابي

قال رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو) إيفان باكانوف الجمعة إن الجهاز يضع احتمالات الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وأضاف باكانوف في بيان "فكرة احتمال كون السبب هو الإصابة بصاروخ تجذب معظم الاهتمام العلني لكنها تثير سلسلة من التساؤلات". محذرا من القفز إلى "استنتاجات متسرعة".



وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، في وقت سابق، أن بلاده ستطلب تعويضات في حالة تبين أن الطائرة أسُقطت بواسطة صاروخ إيراني، مشيرا إلى سماح إيران لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وقال بريستايكو، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي: "سُمح لخبراء أوكرانيين في إيران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران".

وأضاف: "لم نعثر حتى الآن على دليل وسط حطام الطائرة يشير إلى أنها تعرضت لهجوم إرهابي".

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيد فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني؛ ما أدى إلى مقتل 176 شخصا.

وأوضح ينس ستولتنبرج أن ليس لديه أي سبب للتشكيك في تقارير صادرة عن عواصم غربية ترجح فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية نتيجة صاروخ.

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وقال ينس ستولتنبرج: "لن أخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخباراتية لكن ما يمكن أن أقوله هو أنه ليس لدينا أي سبب يدعو لعدم تصديق التقارير التي شاهدناها من مختلف عواصم دول حلف شمال الأطلسي".

ورجح أيضا وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، الجمعة، أن يكون صاروخ إيراني وراء سقوط الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الخطوات التالية للاتحاد الأوروبي ستعتمد على استجابة طهران لنتائج التحقيق.

وقال بلوك، في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، إنه "من المرجح فعلا أن تكون الطائرة سقطت بصواريخ إيرانية".

وردا على سؤال عما إذا كان يجب فرض عقوبات على إيران، أكد بلوك أن "الخطوات التالية تتوقف على رد الفعل الإيراني على نتائج تحليل مستقل"، مطالبا الاتحاد بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران في تسليم الصندوقين الأسودين.