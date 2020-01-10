أمريكا: أي وفد إلى العراق لن يناقش سحب القوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن أي وفد سترسله الولايات المتحدة إلى العراق لن يناقش سحب القوات الأمريكية مضيفة أن وجود القوات هناك "مناسب".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "غير أن هناك حاجة إلى حوار بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فقط بخصوص الأمن وإنما حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية".