تكريم قيادة خفر السواحل المساهمين في ضبط حادثة تلوث بميناء المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

كرمت الهيئة العامة للشئون البحرية صباح الأثنين، قيادة وأفراد خفر السواحل وذلك لضبطهم حادثة تلوث في حوض ميناء المكلا بتاريخ 11/ 7 / 2019 وذلك بمقر الهيئةالعامة للشئون البحرية.



وفي مستهل الحفل رحب المدير العام للهيئة العامة للشئون البحرية القبطان / يسلم مبارك سالم بوعمرو بالرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني البحر العربي المهندس / سالم علي باسمير وقائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت الرائد / محمد عمر بامهير والرائد / ايراد سالم باحشوان والرائد فهد سالم بامؤمن و افراد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت.

حيث أشاد القبطان يسلم مبارك بو عمرو بدور قوات خفر السواحل في التبليغ عن حوادث التلوث الناتج عن السفن القادمة لميناء المكلا كما أشار الى إن هذا الحفل يأتي تقديراً لجهود افراد وقيادة خفر السواحل بالمحافظة و تشجيعا لهم للأستمرار في التعاون مع الهيئة العامة للشئون البحرية و تحفيزا للموطنين للإبلاغ عن أي حوادث تلوث بحري.

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كذلك تحدث القبطان يسلم عن دور الهيئة العامة للشئون البحرية و هو السلامة البحرية و الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث و تعتبر الهيئة العامة للشئون البحرية ممثلا عن الدوله في التوقيع على الاتفاقيات و التشريعات الدوليه البحرية و من مهامها تسجيل السفن تحت العلم اليمني و تفتيش دولة العلم و تفتيش رقابة دولة الميناء و الأنقاذ البحرية و تقديم المشورة للدولة في الأمور ذات الصلة بنشاط الهيئة.

بعد ذلك تحدث رئيس مؤسسة مواني البحر العربي المهندس / سالم علي باسمير شاكراً للفتة الكريمة من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية وتقديراً للجهود التي قامت بها قوات خفر السواحل بالمحافظة.

كما تحدث قائد قوات خفر السواحل الرائد / محمد عمر بامهير معرباً عن شكرة وتقديره لتنسيق هذا الحفل من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية وذلك لتقديرهم لقوات خفر السواحل.

وفي ختام الحفل قام القبطان / يسلم مبارك بو عمر مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية بمعية الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني البحر العربي المهندس/ سالم علي باسمير بتكريم قائد قوات خفر السواحل الرائد محمد عمر بامهير وقائد موقع قوات خفر السواحل بميناء المكلا وعدد من افراد قوات خفر السواحل بالمحافظة.