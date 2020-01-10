جمال محسن: الرئيس هادي ليس متغيبا عن اليمن ويشارك في جميع المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قال جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سبق وأن اجتمع بحكومته عدة مرات وانتقل ومارس جميع صلاحياته داخل عدن وجزيرة سقطرى، وكانت قراراته هي التي يتم تنفيذها على الأراضي المحررة.



وأشار محسن خلال لقائه ببرنامج "ندوة الأسبوع" المذاع عبر فضائية "الميادين"، إلى أن ابتعاد الرئيس عن أرض اليمن، يأتي في إطار وجود حكومة تقوم بممارسة صلاحياتها، منوها إلى أنه بعد تجرع مرارة الحكم المركزي أصبح الحكم اللامركزي هو الموجود الآن، لتستقل كل محافظة بإدارتها.

وأوضح محسن أن الرئيس هادي قرارته متواجدة في البلد وهو نفسه يشارك في كافة المحافل الدولية، وقد عاد إلى بلده عدة مرات واجتمع بحكومته كثيرا، معربا عن تمنيه بوقف الحرب اليوم قبل الغد والاستماع لصوت العقل، وقرار وقف الحرب بيد اليمنيين جميعا لا بيد أحد بعينه.