القوات المسلحة المصرية تنفذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020).
ووفق المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.
ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن.
وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.
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