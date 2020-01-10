السلطات اللبنانية تستدعي زوجة كارلوس غصن للتحقيق معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، عزمها التحقيق مع زوجة كارلوس غصن‎ الرئيس المقال لشركة نيسان.



وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان، في بيان، إن النيابة العامة ستستدعي كارول زوجة كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان للتحقيق معها عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقها.

وتابع أن كارول ”سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، فور ورود نشرة الإنتربول“.