خروقات حوثية متجددة في الجاح جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

واصلت مليشيات الحوثي ذارع إيران في اليمن خروقاتها اليومية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

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وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة من يومنا هذا الجمعة.

وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة، من سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة التصعيد الواسع في مختلف مديريات محافظة الحديدة ، ضاربة بالإتفاقيات والهدنة الأممية عرض الحائط.