- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروقات حوثية متجددة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
واصلت مليشيات الحوثي ذارع إيران في اليمن خروقاتها اليومية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة من يومنا هذا الجمعة.
وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة، من سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة التصعيد الواسع في مختلف مديريات محافظة الحديدة ، ضاربة بالإتفاقيات والهدنة الأممية عرض الحائط.
كانت هذه تفاصيل خبر خروقات حوثية متجددة في الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.