شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش المصري ينفذ مناورة بالذخيرة الحية في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020 أعلن الجيش المصري عن تنفيذ مناورة خلال الأيام القليلة المقبلة في البحرين الأحمر والمتوسط، بالأسحلة الحية المنضمة حديثاً للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن المرحلة النهائية من المناورة ”قادر 2020″، ستتم بالذخيرة الحية كجزء من خطة التدريب القتالية للقوات المسلحة. وقال العقيد تامر الرفاعي، إن تشكيلات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، نفذت عددًا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

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