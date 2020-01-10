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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوينج تسعى للمساعدة فى التحقيق حول تحطم الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
قالت شركة بوينج، اليوم الجمعة، إنها تتعاون مع الجهات التنظيمية الأمريكية للمساعدة في التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية من الطراز 737- 800 في إيران في حادث أودى بحياة 176 شخصا.
وبموجب قانون العقوبات الأمريكي يتعين أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، الموافقة للمحققين الأمريكيين وبوينج للمشاركة وربما السفر إلى إيران.
وقالت بوينج اليوم، إنها تعمل مع إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل "بخصوص الطلبات والموافقات اللازمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أجل التراخيص الملائمة".
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، مساء أمس الخميس، إنه وافق على أن يكون ممثلا معتمدا في التحقيق في تحطم الطائرة بدعوة من إيران.
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