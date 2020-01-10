عقوبات أمريكية جديدة على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

وعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، مؤتمر صحفي منذ قليل، أعلنا فيه مواصلة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

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وقال بومبيو: "سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين كبار بسبب أنشطتهم الإرهابية، لافتا إلى أنها عقوبات سياسية ودبلوماسية.

وأضاف: "هدفنا منع إيران من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة".

وأعلنت إيران في وقت سابق عن قصف صواريخ قاعدة "عين الأسد"، مقر تتمركز القوات الأمريكية في العراق، توالت ردود الفعل في المنطقة والعالم.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.