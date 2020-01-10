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أوكرانيا تطلب دعما أمميا في تحقيق تحطم الطائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الأمم المتحدة طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي أمس «دعما غير مشروط» للخبراء المكلفين بالتحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء الماضي في طهران. وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، «أزهقت 176 روحا بريئة»، مضيفا أن «ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. وعلى الخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم».



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