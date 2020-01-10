شكرا لقرائتكم خبر

الأمم المتحدة تعرب عن أملها في أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق يسمح باستئناف إيصال المساعدات عبر الحدود السورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ نيويورك

أعربت الأمم المتحدة عن أملها في توصل مجلس الأمن إلى اتفاق بشأن قرار يتيح استئناف تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وذلك مع انتهاء نفاذ القرار 2165 اليوم، محذرة من مغبة عدم التوصل إلى قرار وتداعيات ذلك على المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن التقارير تتحدث كل يوم عن ازدياد المعاناة الإنسانية"، مشيرا إلى أنه سيزداد الأمر سوءا إذا لم تتوفر لدينا طريقة ما للوصول إليهم عبر الحدود.

Advertisements

وأفاد دوجاريك بأن الأمم المتحدة لا تزال قلقة للغاية على سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين سوري داخل وفي محيط إدلب، نصفهم نازحون داخليا، بعد تقارير تفيد باستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي.

ونقل دوجاريك عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القول "إنه تم تسجيل مقتل ما مجموعه 1460 مدنيا بين 29 أبريل 2019 وحتى 5 يناير من هذا العام، بسبب الأعمال العسكرية العدائية في شمال غرب سوريا"، مبينا أن من بين هؤلاء القتلى 417 طفلا و289 سيدة.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد شرد منذ 2 ديسمبر أكثر من 312 ألف شخص، هم على وجه الخصوص من جنوب إدلب، فروا شمالا بعيدا عن العنف، وفر معظم النازحين في الموجة الأخيرة إلى مدن ومخيمات تأوي النازحين داخليا شمال غرب إدلب، 80% منهم من النساء والأطفال، إلى جانب أن التقارير تفيد بفرار عشرات الآلاف من شمال محافظة حلب بحثا عن الأمان والخدمات.

وحث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف مجددا، والذين لديهم تأثير على هذه الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والسماح بالدخول المستدام ودون عوائق لجميع الطواقم الإنسانية من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة لكل من يحتاج إليها.